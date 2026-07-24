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«Ньюкасл» совершил трансфер Аладжи Бамба из «Монако»

«Ньюкасл» совершил трансфер Аладжи Бамба из «Монако»
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Французский полузащитник Аладжи Бамба стал игроком английского «Ньюкасл Юнайтед». Об этом сообщил официальный сайт клуба.

«Ньюкасл Юнайтед» рад объявить о подписании контракта с молодым французским полузащитником Аладжи Бамба из «Монако» за неназванную сумму. 20-летний игрок, выступающий за молодёжную сборную Франции до 20 лет и являющийся номинантом на премию Golden Boy, подписал пятилетний контракт на «Сент-Джеймс Парк».

Аладжи стал четвёртым приобретением клуба этим летом после недавних пополнений в лице Эвена Жауэна, Базуманы Туре и Шона Стёра. Он будет носить футболку с восьмым номером», — написано в сообщении клуба.

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