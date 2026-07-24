Гендиректор «Балтики» Измайлов рассказал, какие тенденции подметили в команде на ЧМ-2026

Генеральный директор калининградской «Балтики» Равиль Измайлов рассказал, какие тенденции в команде подметили на ЧМ-2026.

«На чемпионате мира мы живьём увидели, как работают новые правила, которые были приняты ФИФА. Это введение мяча, правило ухода с поля травмированных игроков и ещё ряд правил. На чемпионате мира мы посмотрели, как это будет работать. Мы подготавливаем команду к изменениям правил», — сказал Измайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Балтика» завершила сезон-2025/2026 чемпионата России на шестом месте. Команда набрала 46 очков за 30 матчей.

Победителем ЧМ-2026 стал сборная Испании.