Радимов назвал нападающего «Зенита», который подошёл бы «Спартаку»

Бывший футболист и тренер «Зенита» Владислав Радимов порассуждал на тему того, какого форварда нужно приобрести московскому «Спартаку». В числе прочих Радимов выделил нападающего «Зенита» Александра Соболева, который прежде выступал за красно-белых.

«Спартаку» впереди нужен тот, кто забивает, кто является наконечником атак. Потому что абсолютно никакой гарантии в случае с Угальде нет. Со вторым нападающим — то же самое. Они могут надолго пропадать и не забивать, а форвард должен быть человеком, который будет регулярно отличаться. Как Кейн, Холанд, Мбаппе или Месси, который тащил сборную, когда у команды не получалось. Как Лаутаро Мартинес. Как Мерино у испанцев. В РПЛ из таких — только Кордоба, но он уже как-то пытался договориться со «Спартаком», и ничего не получилось. Как ни странно, подошёл бы ещё Соболев, но его, думаю, теперь вряд ли даже в Москву пустят после Суперкубка (смеётся)», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».