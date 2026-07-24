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Юрген Клопп раскрыл, по какой схеме при нём будет играть сборная Германии

Юрген Клопп раскрыл, по какой схеме при нём будет играть сборная Германии
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Новый главный тренер сборной Германии Юрген Клопп рассказал, какую схему планирует использовать на новом месте работы. О подписании контракта между специалистом и Немецким футбольным союзом было официально объявлено сегодня, 24 июля.

«Для меня главный вывод из чемпионата мира заключался в том, что игра в четыре защитника приносит победу, и мы будем делать то же самое. Мы также будем играть с флангами, потому что я в этом убеждён. В сборной я хочу создать такую ​​атмосферу, чтобы люди, возвращаясь домой после матчей, говорили: «Вау!» — сказа Клопп на пресс-конференции.

На посту главного тренера сборной Германии Юрген Клопп сменил соотечественника Юлиана Нагельсмана. Под его руководством национальная команда вылетела с чемпионата мира 2026 года на стадии 1/16 финала.

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