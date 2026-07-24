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Генич предположил, кто будет играть в нападении «Локомотива» после ухода Воробьёва

Генич предположил, кто будет играть в нападении «Локомотива» после ухода Воробьёва
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Футбольный комментатор Константин Генич предположил, кто будет играть в центре нападения московского «Локомотива» после ухода форварда Дмитрия Воробьёва в «Краснодар».

— Про нападение. Кто будет играть?
— Я думаю, что будет играть Раков.

— В центре нападения?
— Да.

— Не Руденко?
— Думаю, нет. Мне кажется, что… Смотри, Бакаев справа, слева — Пиняев. «Десяткой» — Батраков. Мне кажется, у них очень лёгкая будет атака, — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В прошлом сезоне Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги Дмитрий Воробьёв провёл 26 матчей, забил 10 голов и сделал шесть результативных передач.

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