Генич предположил, кто будет играть в нападении «Локомотива» после ухода Воробьёва

Футбольный комментатор Константин Генич предположил, кто будет играть в центре нападения московского «Локомотива» после ухода форварда Дмитрия Воробьёва в «Краснодар».
— Про нападение. Кто будет играть?
— Я думаю, что будет играть Раков.
— В центре нападения?
— Да.
— Не Руденко?
— Думаю, нет. Мне кажется, что… Смотри, Бакаев справа, слева — Пиняев. «Десяткой» — Батраков. Мне кажется, у них очень лёгкая будет атака, — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
В прошлом сезоне Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги Дмитрий Воробьёв провёл 26 матчей, забил 10 голов и сделал шесть результативных передач.