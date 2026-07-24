Шалимов спрогнозировал топ-3 РПЛ-2026/2027, претендентов на вылет и лучшего игрока сезона

Бывший главный тренер «Ахмата» и «Факела» Игорь Шалимов поделился прогнозом на предстоящий сезон Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. Стартовый матч будет сыгран сегодня, 24 июля, ЦСКА примет на своём поле «Балтику».

Согласно прогнозу Шалимова, опубликованному в телеграм-канале «Это футбол, брат!», чемпионом России станет «Зенит». Серебряные и бронзовые медали, по мнению экс-футболиста, достанутся «Краснодару» и московскому «Спартаку».

Главным претендентом на приз лучшему игроку РПЛ сезона-2026/2027 Шалимов назвал форварда «Краснодара» Джона Кордобу. Две команды, которые покинут элитный дивизион, по мнению Шалимова, новички «Факел» и «Родина».