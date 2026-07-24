Андрей Ещенко: надеюсь, в этом сезоне «Спартак» поборется за чемпионство

Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Ещенко выразил надежду, что в грядущем сезоне Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги красно-белые будут бороться за чемпионский титул. По итогам прошлой кампании «Спартак» занял четвёртое место в турнирной таблице РПЛ.

«Всегда интересно посмотреть футбол. Хочется, чтобы в новом сезоне «Спартак» боролся за чемпионство. Надеюсь, в этом сезоне будет это», — сказал Ещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Действующим чемпионом России по футболу является санкт-петербургский «Зенит». Новый сезон Российской Премьер-Лиги стартует сегодня, 24 июля, матчем между московским ЦСКА и калининградской «Балтикой».