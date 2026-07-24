Тренер «Родины» Диас: горжусь, что учился вместе с Луисом де ла Фуэнте

Главный тренер «Родины» Хуан Диас рассказал, что обучался на тренера в том же месте, что и наставник сборной Испании Луис де ла Фуэнте.

— Приходилось пересекаться по работе ранее с кем-то из чемпионов мира — игроками, тренерами?

— С игроками – нет. А вот с Луисом де ла Фуэнте мы пересекались в академии «Севильи». Он тренировал старшие возраста, я – чуть помладше. Я горжусь тем, что такой человек, как Луис де ла Фуэнте, такой тренер, как Луис де ла Фуэнте, учился там же, где и я, представляет те же ценности, что и я, — сказал Диас в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

В минувшем сезоне «Родина» победила в Первой лиге и заработала прямое повышение в РПЛ — предстоящий сезон станет для команды дебютным в элитном дивизионе.