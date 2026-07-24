Участник ЧМ-2026 сдал положительный тест на наркотики после остановки полицией — The Sun

Участник чемпионата мира — 2026 в составе сборной Австралии Кристиан Вольпато сдал положительный результат теста на кокаин после остановки полицией за превышение. Как сообщает издание The Sun, футболиста дважды за вечер останавливала полиция за превышение скорости.

По данным источника, в четверг вечером, когда Вольпато впервые остановила полиция, он ехал за рулём BMW со скоростью около 94 км/ч в зоне ограничения скорости 60 км/ч. Тест не показал содержания алкоголя. Однако спустя два часа его снова остановили, и тест показал положительный результат на наличие кокаина в его организме.

Футболист «Сассуоло» ехал со скоростью 109 км/ч в той же зоне ограничения скорости 60 км/ч. Ему выписали штраф за превышение скорости и приостановили действие его международных водительских прав на шесть месяцев.

На ЧМ-2026 Вольпато дошёл со сборной Австралии до стадии 1/16 финала, где его команда уступила Египту (1:1, 2:4 пен.). Сам 22-летний игрок принял участие в трёх встречах и не отметился результативными действиями.