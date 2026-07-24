15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Участник ЧМ-2026 сдал положительный тест на наркотики после остановки полицией — The Sun

Участник ЧМ-2026 сдал положительный тест на наркотики после остановки полицией — The Sun
Комментарии

Участник чемпионата мира — 2026 в составе сборной Австралии Кристиан Вольпато сдал положительный результат теста на кокаин после остановки полицией за превышение. Как сообщает издание The Sun, футболиста дважды за вечер останавливала полиция за превышение скорости.

По данным источника, в четверг вечером, когда Вольпато впервые остановила полиция, он ехал за рулём BMW со скоростью около 94 км/ч в зоне ограничения скорости 60 км/ч. Тест не показал содержания алкоголя. Однако спустя два часа его снова остановили, и тест показал положительный результат на наличие кокаина в его организме.

Футболист «Сассуоло» ехал со скоростью 109 км/ч в той же зоне ограничения скорости 60 км/ч. Ему выписали штраф за превышение скорости и приостановили действие его международных водительских прав на шесть месяцев.

На ЧМ-2026 Вольпато дошёл со сборной Австралии до стадии 1/16 финала, где его команда уступила Египту (1:1, 2:4 пен.). Сам 22-летний игрок принял участие в трёх встречах и не отметился результативными действиями.

Материалы по теме
Игроки Туниса сдали положительный допинг-тест на ЧМ
Истории
Игроки Туниса сдали положительный допинг-тест на ЧМ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android