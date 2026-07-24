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Хуан Диас: мы ещё не знакомы с Карседо — наши пути впервые пересекутся в Москве

Хуан Диас: мы ещё не знакомы с Карседо — наши пути впервые пересекутся в Москве
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Главный тренер «Родины» Хуан Диас сообщил, что не знаком лично с соотечественником и наставником «Спартака» Хуаном Карлосом Карседо.

«Мы с Карседо не знакомы, но оба в своё время решили уйти из «Севильи». Кто-то по одной причине, кто-то по другой. Сегодня наши пути пересекаются очень далеко от Севильи, здесь, в Москве. Когда у нас совпадут графики, может, мы сходим поужинать и пообщаться», — сказал Диас в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

В минувшем сезоне «Родина» победила в Лиге Pari (Первой лиге) и заработала прямое повышение в Альфа-Банк Российскую Премьер-Лигу — предстоящий сезон станет для команды дебютным в элитном дивизионе.

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