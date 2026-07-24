«Крылья Советов» продлили контракт с Евгением Фроловым

«Крылья Советов» на официальном сайте объявили о продлении контракта с голкипером Евгением Фроловым. Стороны подписали контракт сроком на один сезон. Главный тренер самарского клуба Сергей Булатов прокомментировал пролонгацию Фролова.

«Евгений Фролов — опытный голкипер, который играет важную роль в «Крыльях». Мы ценим его профессиональные и человеческие качества, значимость для атмосферы внутри команды. Уверен, что Евгений принесёт пользу «Крыльям» в предстоящем сезоне», — приводит слова Булатова пресс-служба «Крыльев Советов».

Фролов выступает за «Крылья Советов» с 2020 года. За это время вратарь провёл 38 матчей, в 17 играх он сохранил ворота в неприкосновенности.