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Эдуард Мор назвал футболиста, у которого нет хейтеров

Эдуард Мор назвал футболиста, у которого нет хейтеров
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Известный российский экс-футболист Эдуард Мор назвал футболиста, у которого нет хейтеров и недоброжелателей. Он выделил хавбека сборной Хорватии и «Милана» Луку Модрича. Накануне он подписал новый контракт с итальянским клубом сроком на один год.

— Конечно, контракт на один год. Ему 40 лет, куда больше подписывать?
— Это футболист, которым восхищаются абсолютно все. Нет никого, кто бы к нему негативно относился. Работяга, скромный человек, высочайший игровой интеллект, креатив, лидер. Модрич — находка для любого клуба. Он никогда не бывает проблемой.

— Он вернётся в Хорватию доигрывать?
— Я думаю, нет. Полагаю, что он завершит карьеру, — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».

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