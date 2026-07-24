Известный российский экс-футболист Эдуард Мор назвал футболиста, у которого нет хейтеров и недоброжелателей. Он выделил хавбека сборной Хорватии и «Милана» Луку Модрича. Накануне он подписал новый контракт с итальянским клубом сроком на один год.

— Конечно, контракт на один год. Ему 40 лет, куда больше подписывать?

— Это футболист, которым восхищаются абсолютно все. Нет никого, кто бы к нему негативно относился. Работяга, скромный человек, высочайший игровой интеллект, креатив, лидер. Модрич — находка для любого клуба. Он никогда не бывает проблемой.

— Он вернётся в Хорватию доигрывать?

— Я думаю, нет. Полагаю, что он завершит карьеру, — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».