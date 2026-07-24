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«Зенит» и «Палмейрас» предложили € 29 млн за Данило. Интерес к игроку проявил и «МЮ» — BBC

«Зенит» и «Палмейрас» предложили € 29 млн за Данило. Интерес к игроку проявил и «МЮ» — BBC
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Санкт-петербургский «Зенит» и бразильский «Палмейрас» предложили «Ботафого» порядка € 29 млн за полузащитника Данило, сообщает Transfer News Live в социальной сети X со ссылкой на данные BBC Sport. По данным источника, интерес к игроку проявил и «Манчестер Юнайтед», желающий укрепить среднюю линию команды.

Отмечается, что «Ботафого» не горит желанием отпускать Данило в «Палмейрас» и предпочитает продать его в зарубежный клуб. Ранее владелец «Ботафого» Джон Текстор заявил, что сумма отступных за 25-летнего полузащитника составляет € 200 млн.

«Зенит» — действующий победитель Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги.

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