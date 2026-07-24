«Оренбург» объявил о переходе первого француза в истории клуба

Состав «Оренбурга» пополнил французский защитник Максим Сивис. Об этом сообщила пресс-служба клуба в телеграм-канале.

«ФК «Оренбург» и бухарестское «Динамо» договорились о переходе правого защитника в наш клуб.

Сивис — воспитанник французского «Анже». Выступал за «Кевийи», «Конкарно», «Ред Стар» и «Генгам». С 2024 года Максим представлял «Динамо» из Бухареста. В прошедшем сезоне Максим провёл 36 игр, в которых дважды отметился голами и четырежды ассистировал партнёрам. Приветствуем первого француза в истории «Оренбурга»!» — написано в сообщении клуба.

В 1-м туре нового сезона чемпионата России «Оренбург» сыграет с «Ростовом» 26 июля.