Шнякин спрогнозировал чемпиона РПЛ сезона-2026/2027, лучшего бомбардира и игрока турнира

Футбольный комментатор Дмитрий Шнякин спрогнозировал чемпиона Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027, лучшего бомбардира и игрока турнира. По версии Шнякина, победителем РПЛ станет «Спартак».

«Сложно отыскать менее осмысленное занятие, чем предсказание итогов 10-месячного турнира за пять часов до его старта. Но тыкать пальцами (куда-либо) традиционно весёлое занятие. Мой прогноз:

Чемпион: «Спартак»;

Претенденты: «Зенит», «Краснодар»;

Вылет: «Акрон», «Динамо» Мх;

Бомбардир: Даку;

MVP: Барко

Ассистент: Бителло

Тренер: Карседо

А ещё буду персонально болеть за тренера Игдисамова. Чуть позже напишу, почему такой выбор. А ещё очень интересно, кто окажется выше из этих трёх команд: «Балтика», «Ахмат», «Рубин». Пишите ваши варианты», — написал Шнякин в своём телеграм-канале.