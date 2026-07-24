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Шнякин спрогнозировал чемпиона РПЛ сезона-2026/2027, лучшего бомбардира и игрока турнира

Шнякин спрогнозировал чемпиона РПЛ сезона-2026/2027, лучшего бомбардира и игрока турнира
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Футбольный комментатор Дмитрий Шнякин спрогнозировал чемпиона Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027, лучшего бомбардира и игрока турнира. По версии Шнякина, победителем РПЛ станет «Спартак».

«Сложно отыскать менее осмысленное занятие, чем предсказание итогов 10-месячного турнира за пять часов до его старта. Но тыкать пальцами (куда-либо) традиционно весёлое занятие. Мой прогноз:

Чемпион: «Спартак»;
Претенденты: «Зенит», «Краснодар»;
Вылет: «Акрон», «Динамо» Мх;
Бомбардир: Даку;
MVP: Барко
Ассистент: Бителло
Тренер: Карседо

А ещё буду персонально болеть за тренера Игдисамова. Чуть позже напишу, почему такой выбор. А ещё очень интересно, кто окажется выше из этих трёх команд: «Балтика», «Ахмат», «Рубин». Пишите ваши варианты», — написал Шнякин в своём телеграм-канале.

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