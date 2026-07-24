Ещенко назвал позиции в «Спартаке», которые нуждаются в усилении

Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Ещенко проанализировал состав красно-белых. Он считает, что «Спартаку» нужны усиления как в атаку, так и в защиту.

«Я думаю, что «Спартаку» нужны усиления. И в атаку, и в оборону. Потому что центральная ось — самая важная», — сказал Ещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

По итогам прошлой кампании «Спартак» занял четвёртое место в турнирной таблице РПЛ.

Действующим чемпионом России по футболу является санкт-петербургский «Зенит». Новый сезон Российской Премьер-Лиги стартует сегодня, 24 июля, матчем между московским ЦСКА и калининградской «Балтикой».