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«Будет выглядеть сильно». Радимов определил позицию, которую нужно усилить «Спартаку»

«Будет выглядеть сильно». Радимов определил позицию, которую нужно усилить «Спартаку»
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Бывший футболист и тренер «Зенита» Владислав Радимов заявил, что «Спартаку» необходимо приобрести нападающего, который гарантированно будет забивать голы. В прошлом сезоне красно-белые стали четвёртыми в Альфа-Банк РПЛ и выиграли Фонбет Кубок России.

«Я думаю, «Спартак» стал даже лучше, чем был весной. И если они ещё купят нападающего, всё будет выглядеть вообще очень сильно. Им явно нужен форвард, который гарантированно будет забивать голы. Всё остальное, мне кажется, у «Спартака» есть: и скорость, и движение, и атакующих футболистов хватает. Вот ещё бы нападающего с гарантией голов — и будет вообще замечательно. Пока они усилились только в защите — взяли Параду из испанской Ла Лиги. Я не обращал на него пристального внимания, но мои друзья говорят, что это довольно-таки качественный, нормальный защитник», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

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