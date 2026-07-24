Как Россия смотрела ЧМ-2026 по футболу: главные цифры турнира

Спортивный портал «Чемпионат» и исследовательская компания «Ванта Груп» провели совместное исследование аудитории чемпионата мира по футболу 2026 года. В нём приняли участие жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Краснодара, Перми и Нижнего Новгорода старше 12 лет.

Турнир, который включили почти все

Хотя бы один матч ЧМ–2026 до финала досмотрели 59% опрошенных. Среди мужчин показатель достиг 74%, причём 36% следили практически за всеми играми (в среднем по выборке – 25%). Женщины вовлекались заметно слабее: 49% видели хотя бы один матч, а 19% сообщили, что не интересовались турниром и финал пропустят.

Доля тех, кто обычно проводит время за важными трансляциями с друзьями, во время ЧМ выросла до 66% – просмотр футбола остается прежде всего социальным событием.

Где смотрели

86% аудитории по-прежнему предпочитают следить за ЧМ из дома. Среди подростков 12–17 лет этот показатель достигает 92%. Однако в возрастной группе 35+ картина меняется: 33% выбирают трансляцию матча вне дома (против 22% в среднем).

Главная альтернатива дому – бары, пабы и рестораны (15% в среднем, 27% среди 35+). Кинотеатры занимают нишевую, но уже заметную позицию: 6% зрителей смотрели футбол на большом экране, среди частых посетителей кино – 8%.

Трансляция финала в кинотеатрах: запрос есть, осведомлённости нет

О том, что финал ЧМ–2026 будут транслировать в кинотеатрах, знали только 38% опрошенных. 59% услышали об этом впервые в ходе опроса. Доля планировавших посетить такие показы составила всего 6%.

При этом среди тех, кто предпочитает смотреть футбол вне дома, осведомленность достигала 59%, а намерение пойти в кино – 20%. У зрителей турнира эти показатели также были выше среднего: 50% знали о трансляции, 11% планировали её посетить.

С кем смотрят: от семейного круга до друзей

87% зрителей включают футбол в компании. Главный сценарий – с друзьями (43%), особенно выраженный среди мужчин (57%), аудитории 18–34 лет (50%) и любителей формата вне дома (54%).

С возрастом структура компании меняется:

– 12–17 лет: 46% с родителями и старшими родственниками;

– 18–34 года: 50% – с друзьями;

– 35+ лет: 31% – с супругами, 37% – с детьми.

Футбольная трансляция последовательно работает и как семейный, и как дружеский ритуал – в зависимости от жизненного этапа зрителя.

Главная ассоциация с ЧМ – эмоции

Ведущая ассоциация с чемпионатом мира – «эмоции и азарт» (13% в среднем). Среди любителей смотреть футбол вне дома этот показатель достигает 30%, для зрителей турнира – 21%, для тех, кто болеет с друзьями – 24%. Звёздные игроки (11%) и зрелищность игры (7%) дополняют картину, но ключевая ценность ЧМ для аудитории – всё-таки коллективное эмоциональное переживание.

Симпатии перед финалом: Испания против Аргентины

33% опрошенных болели за Испанию, 27% – за Аргентину, 41% не определились или не переживали ни за кого. Среди подростков 12–17 лет разрыв был почти двукратным: 48% – за Испанию, 23% – за Аргентину, что может объясняться привлекательностью молодых звёзд испанской сборной (в частности, Ламина Ямаля). Среди тех, кто посмотрел хотя бы один матч турнира, за Испанию собирались болеть 55%, за Аргентину – 39%: доминирующее выступление испанцев по ходу плей-офф отразилось на зрительских симпатиях.

ЧМ-2026 – турнир с широким охватом и выраженной социальной природой просмотра. С возрастом аудитория меняет домашний формат на внешние площадки, при этом заметным потенциалом обладают кинотеатры. Не только спортивная составляющая, но и эмоциональная вовлеченность остаются главным драйвером интереса к турниру.

Опрос «Чемпионата» и «Ванта Груп» проходил среди 811 респондентов в период с 16 по 19 июля 2026 года.