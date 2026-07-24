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Нагорных: «Локомотив» может тратить деньги на иностранцев, но избрал народную стратегию

Нагорных: «Локомотив» может тратить деньги на иностранцев, но избрал народную стратегию
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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о стратегии комплектации состава железнодорожников.

— «Локомотив» демонстрирует, что может давать шанс молодым и талантливым российским футболистам. Дальше кто-то пользуется этим шансом, кто-то продолжает карьеру в другой команде. Сейчас в академию «Локомотива» идёт большой приток ребят со всех регионов России. Мы показываем, что молодой российский футболист может становиться основным игроком топ-клуба и бороться за самые высокие места, попадать в сборную. И мы намерены дальше придерживаться этой стратегии.

— Такая стратегия — следствие уменьшения бюджета клуба?
— Нет, это наша философия. «Локомотив» представляет «РЖД» — самую народную компанию в стране. Мы считаем, что народная компания достойна народной команды. Наши работники хотят, чтобы прежде всего в «Локомотиве» играли российские футболисты. Это в том числе философия «РЖД». «Локомотив» может тратить деньги и на иностранных футболистов, но избрал такую народную стратегию, — сказал Нагорных в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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