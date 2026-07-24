«Больше похожа на клуб». Главный тренер «Родины» — об уникальности сборной Испании

Главный тренер московской «Родины» Хуан Диас высказался об уникальности сборной Испании, которая выиграла чемпионат мира по футболу 2026 года.

«У сборной Испании есть очень чёткое понимание, во что она играет. Сборная Испании больше похожа на клуб, где футболисты тренируются друг с другом на протяжении всего сезона, чем на сборную, которая собирается на короткое время. Какой бы футболист ни попал в состав сборной Испании, он сразу знает, в какой футбол играет эта команда», — сказал Диас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Напомним, в финале ЧМ-2026 испанцы обыграли Аргентину (1:0).