Ловчев спрогнозировал тройку лидеров РПЛ в новом сезоне

Известный отечественный экс-футболист Евгений Ловчев спрогнозировал тройку лидеров в новом сезоне Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги.

— Ваша тройка по итогам турнира?

— Назову просто, без мест. «Зенит», «Спартак» и, наверное, «Локомотив». «Краснодар» в этом сезоне немножко спадёт.

— Очевидного аутсайдера, подобно прошлогоднему «Сочи», нет?

— Поскольку их с Нижним уже нет, думаю, не будет. Предрекаю незавидную судьбу «Родине», но поборется, — цитирует Ловчева Vprognoze.ru.

Напомним, первое место в прошлом сезоне РПЛ занял санкт-петербургский «Зенит». Команда Сергея Семака набрала 68 очков за 30 матчей. На втором месте финишировал «Краснодар», в активе которого 66 очков. Бронзовые медали чемпионата завоевал «Локомотив» (53 очка).