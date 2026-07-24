15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Атлетико» рассматривает Джейдона Санчо в качестве потенциального усиления атаки — Bild

«Атлетико» рассматривает Джейдона Санчо в качестве потенциального усиления атаки — Bild
Комментарии

Мадридский «Атлетико» заинтересован в подписании английского вингера Джейдона Санчо. Как сообщает издание Bild, испанский клуб внимательно следит за ситуацией и рассматривает англичанина в качестве потенциального усиления атаки, однако до сих пор не сделал предложения агентам игрока.

Санчо находится в статусе свободного агента с момента истечения его контракта с «Манчестер Юнайтед» в начале июля и может подписать соглашение с новым клубом без выплаты компенсации предыдущему. В возвращении 26-летнего футболиста также заинтересована дортмундская «Боруссия».

Немцы готовы подписать Санчо, если он согласится на значительное снижение зарплаты. Ожидается, что его базовая зарплата составит около € 5 млн. Кроме того, «Боруссия» рассчитывает на контракт, в значительной степени основанный на результатах. Несмотря на то что англичанин доступен для бесплатного трансфера, руководство клуба не готово платить подписной бонус.

Материалы по теме
Усиления «Барсы» и «Арсенала», «Зенит» нацелился на звезду ЧМ-2026. Трансферы и слухи дня
Усиления «Барсы» и «Арсенала», «Зенит» нацелился на звезду ЧМ-2026. Трансферы и слухи дня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android