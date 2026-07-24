«Атлетико» рассматривает Джейдона Санчо в качестве потенциального усиления атаки — Bild

Мадридский «Атлетико» заинтересован в подписании английского вингера Джейдона Санчо. Как сообщает издание Bild, испанский клуб внимательно следит за ситуацией и рассматривает англичанина в качестве потенциального усиления атаки, однако до сих пор не сделал предложения агентам игрока.

Санчо находится в статусе свободного агента с момента истечения его контракта с «Манчестер Юнайтед» в начале июля и может подписать соглашение с новым клубом без выплаты компенсации предыдущему. В возвращении 26-летнего футболиста также заинтересована дортмундская «Боруссия».

Немцы готовы подписать Санчо, если он согласится на значительное снижение зарплаты. Ожидается, что его базовая зарплата составит около € 5 млн. Кроме того, «Боруссия» рассчитывает на контракт, в значительной степени основанный на результатах. Несмотря на то что англичанин доступен для бесплатного трансфера, руководство клуба не готово платить подписной бонус.