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«Пока все кошки серы». Ловчев поделился ожиданиями от 1-го тура РПЛ

«Пока все кошки серы». Ловчев поделился ожиданиями от 1-го тура РПЛ
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Известный отечественный экс-футболист Евгений Ловчев поделился ожиданиями от 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027.

— От кого в 1-м туре можно ждать сюрприза?
— Давайте так. Сегодня «Балтика», думаю, не проиграет ЦСКА. Ничья. Не знаю, считать это сюрпризом или нет. У меня дружеские отношения с Андреем Талалаевым, ездил к нему в Калининград, смотрел за его работой. Выхватили у него пару человек, но команда всё равно идёт в одном и том же направлении. Здесь больше будет зависеть от армейцев по большому счёту. «Родину» многие за команду не считают, но пока все кошки серы. Свой футбол начнут показывать от 5-го тура. А сейчас в основном будет борьба. Тем не менее «Спартак» должен побеждать. Уже провели официальный матч, словно прогнали новую машину после покупки. «Локо», пусть и потерял игроков, имеет сложившуюся команду — выиграет у «Ахмата». «Динамо» на волне прихода Шварца победит «Крылья». «Краснодар» в Казани тоже выиграет — просто сильнее, — цитирует Ловчева Vprognoze.ru.

Календарь РПЛ сезона-2026/2027
Турнирная таблица РПЛ сезона-2026/2027
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Испытание «Краснодара», потеря «Спартака», важное решение Талалаева. Интриги 1-го тура РПЛ
Комментарии
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