Владислав Радимов оценил трансферную кампанию «Зенита»

Бывший футболист и тренер «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением о трансферной кампании сине-бело-голубых в нынешнее межсезонье. «Зенит» подписал защитника Кевина Андраде и нападающего Филипе Аугусто.

— Андраде мы знаем. Другое дело, что ему, чтобы попасть в состав, нужно вытеснить либо Дивеева, либо Нино. И я плохо представляю, как это произойдёт. По-моему, у Нино есть семейные проблемы, из-за которых он может уехать, но я точно этого не знаю. В любом случае Андраде на данный момент нужно очень много потрудиться, чтобы попасть в состав. «Зенит» играет в более атакующей манере, чем «Балтика», поэтому ему ещё предстоит привыкнуть к требованиям Семака. На данный момент Андраде — не игрок стартового состава.

— «Зенит» сейчас укомплектован на 100%, на ваш взгляд?

— Если, не дай бог, что-то случится с Соболевым — дисквалификация матчей на пять, какая-нибудь травма или голевая засуха, — то, думаю, нападающий не помешал бы. Про Аугусто я бы не стал говорить, что он прямо нападающий-нападающий, — приводит слова Радимова «РБ Спорт».