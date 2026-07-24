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«Каждый сезон даётся сложнее». Тренер «Зенита» Оливейра — о старте РПЛ

«Каждый сезон даётся сложнее». Тренер «Зенита» Оливейра — о старте РПЛ
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Тренер санкт-петербургского «Зенита» Виллиам де Оливейра высказался в преддверии старта нового сезона Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги.

«Главное, чтобы после 30-го тура трофей был у нас. За сколько туров до конца всё будет решено, нас не интересует. Когда мы в Суперкубке обыграли «Краснодар», в первых турах РПЛ мы всех обыграли и взяли чемпионство. Будем стараться в каждой игре добиваться победы. Знаем, что будет сложно. Календарь у нас непростой: сыграем с многими топ-клубами до 10-го тура. В РПЛ есть много сильных команд, которые ставят высокую задачу — стать чемпионом. Поэтому каждый сезон даётся сложнее. Наша задача: быть готовыми и бороться до конца», — сказал Оливейра в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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