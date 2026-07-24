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Гурцкая предсказал чемпиона РПЛ сезона-2026/2027

Гурцкая предсказал чемпиона РПЛ сезона-2026/2027
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Известный агент и футбольный эксперт Тимур Гурцкая поделился ожиданиями от нового сезона Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. Он спрогнозировал итоговую тройку лидеров для телеграм-канала «Это футбол, брат!»

По мнению Гурцкая, чемпионом страны опять станет «Зенит». Второе место должен занять «Краснодар». А замкнёт тройку лидеров «Локомотив».

Также Гурцкая предсказал, какие клубы напрямую вылетят из РПЛ — это «Факел» и махачкалинское «Динамо».

Напомним, первое место в прошлом сезоне РПЛ занял санкт-петербургский «Зенит». Команда Сергея Семака набрала 68 очков за 30 матчей. На втором месте финишировал «Краснодар», в активе которого 66 очков. Бронзовые медали чемпионата завоевал «Локомотив» (53 очка).

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