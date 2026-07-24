«Он меня чуть не задушил». Умяров — судье в матче за Суперкубок после стычки с Барриосом
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Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров обратил внимание главного арбитра матча OLIMPBET Суперкубка России с «Зенитом» Евгения Буланова на действия футболиста сине-бело-голубых Вильмара Барриоса по ходу игры. Игрок «Зенит» схватил Умярова за горло по завершении одного из игровых эпизодов. Встреча завершилась победой сине-бело-голубых в серии пенальти. Видеофрагмент беседы Умярова и Буланова был показан в шоу «Хороший гол: Футбол Суперкубок» на Кинопоиске.
OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал
18 июля 2026, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
4 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Мартинс – 25' 1:1 Соболев – 90+8'
«Он никого не тронул? Он меня чуть не задушил!» — сказал Умяров судье.
Новый сезон Российской Премьер-Лиги стартует сегодня, 24 июля, матчем между московским ЦСКА и калининградской «Балтикой».
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