«Он меня чуть не задушил». Умяров — судье в матче за Суперкубок после стычки с Барриосом

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров обратил внимание главного арбитра матча OLIMPBET Суперкубка России с «Зенитом» Евгения Буланова на действия футболиста сине-бело-голубых Вильмара Барриоса по ходу игры. Игрок «Зенит» схватил Умярова за горло по завершении одного из игровых эпизодов. Встреча завершилась победой сине-бело-голубых в серии пенальти. Видеофрагмент беседы Умярова и Буланова был показан в шоу «Хороший гол: Футбол Суперкубок» на Кинопоиске.

«Он никого не тронул? Он меня чуть не задушил!» — сказал Умяров судье.

Новый сезон Российской Премьер-Лиги стартует сегодня, 24 июля, матчем между московским ЦСКА и калининградской «Балтикой».