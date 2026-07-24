Буффон отказался от приглашения в сборную Италии после звонка Мальдини — GdS

Бывший вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон отклонил предложение вернуться к работе в национальной команде. Как сообщает издание La Gazzetta dello Sport, с экс-голкипером связывался новый технический директор Итальянской федерации футбола Паоло Мальдини.

По данным источника, идея Мальдини заключалась в том, чтобы вернуть в сборную Италии с ещё более активной ролью, чем раньше. Сообщается, что Буффон был рад звонку, выслушал, немного подумал, но в итоге решил отказаться.

Экс-вратарь уже работал в структуре сборной Италии, но покинул команду вместе с бывшим главным тренером Дженнаро Гаттузо, при котором итальянцы не смогли выйти на чемпионат мира — 2026.