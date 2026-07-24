Андрей Ещенко: если Барко хочет уйти из «Спартака», надо отдавать

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко высказался о хавбеке красно-белых Эсекьеле Барко. Ранее сообщалось, что аргентинский полузащитник близок к переходу в «Ривер Плейт».

— Постоянно появляются слухи, что к Барко есть интерес, а он хочет уйти.

— Если у Барко есть желание уйти, надо отдавать. Смысл держать человека, который хочет уйти?

— В этой ситуации больше агент вкидывает информацию о желании Барко покинуть «Спартак».

— А агент без ведома игрока, что ли, делает это? Тем более сейчас вернулся Пруцев.

— Но Барко — главная звезда «Спартака».

— Не сказал бы, что он один команду тащит. Каждый игрок внёс вклад в победу в Кубке, в хорошее выступление в концовке чемпионата, — сказал Ещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.