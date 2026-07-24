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Марк ван Боммел стал главным тренером сборной Бельгии

Марк ван Боммел стал главным тренером сборной Бельгии
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Нидерландский специалист Марк ван Боммел назначен на пост главного тренера сборной Бельгии. Об этом сообщил официальный сайт Королевской футбольной ассоциации Бельгии.

«Королевская футбольная ассоциация Бельгии рада объявить о назначении Марка ван Боммела (49) новым главным тренером «красных дьяволов» с 15 августа 2026 года. Марк ван Боммел подписал контракт, согласно которому он будет руководить национальной командой Бельгии до чемпионата Европы 2028 года.

В качестве тренера Марк ван Боммел руководил «ПСВ Эйндховен», «Вольфсбургом» и «Антверпеном», где добился выдающихся успехов, приведя клуб к историческому «золотому» дублю на внутренней арене: победе в бельгийской Про-лиге и Кубке Бельгии в сезоне-2022/2023», — написано в сообщении.

Отмечается, что в новый тренерский штаб сборной Бельгии войдут Будевейн Зенден, Мартен Мартенс и Рейнир Роббемонд.

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