Пирло возглавит сборную Италии после отказа Гвардиолы — GdS

Бывший полузащитник сборной Италии Андрея Пирло является главным кандидатом на пост тренера национальной команды. Как сообщает издание La Gazzetta dello Sport, новый технический директор Итальянской федерации футбола Паоло Мальдини считает его идеальным претендентом на эту роль.

Ранее сообщалось, что новое руководство сборной хотело пригласить на вакантную должность бывшего главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу, но получило отказ. По данным источника, переговоры с Пирло продолжаются, а после отказа Гвардиолы все детали должны быть согласованы довольно быстро.

Ожидается, что контракт Пирло будет действовать до чемпионата мира 2030 года. Зарплата экс-футболиста в сборной Италии, как сообщается, не будет превышать € 1,5 млн. В своей тренерской карьере Пирло работал в «Ювентусе», «Карагюмрюке» и «Сампдории», а сейчас возглавляет «Дубай Юнайтед» из ОАЭ.