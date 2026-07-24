Владислав Радимов предсказал победителя и лучшего бомбардира РПЛ сезона-2026/2027

Бывший футболист и тренер «Зенита» Владислав Радимов предсказал победителя и лучшего бомбардира Альфа-Банк РПЛ сезона-2026/2027. Так, по мнению Радимова, чемпионом России станет «Зенит», второе место займёт «Спартак», тройку лидеров замкнёт «Краснодар», а лучшим бомбардиром РПЛ станет нападающий сине-бело-голубых Александр Соболев.

Российскую Премьер-Лигу по итогам прошлого сезона выиграл «Зенит», вторым стал «Краснодар», а третьим — «Локомотив». Новый сезон РПЛ стартует сегодня, 24 июля, матчем между московским ЦСКА и калининградской «Балтикой». Игра начнётся в 20:00 мск и пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)».