CAS проведёт слушание по делу о финале Кубка Африки — 2025 Сенегал — Марокко — Джейкобс

Спортивный арбитражный суд (CAS) назначил слушание по вопросу, кто станет обладателем Кубка африканских наций 2025 года. Об этом сообщает инсайдер Бен Джейкобс в соцсети X. По данным источника, рассмотрение дела состоится 8 октября между Федерацией футбола Сенегала, Конфедерацией африканского футбола (КАФ) и Королевской марокканской федерацией футбола

Апелляция направлена ​​на отмену решения КАФ, согласно которому сборная Сенегала лишилась победы, а Кубок был присуждён Марокко. Стороны не согласились ускорить процедуру, поэтому она будет проходить в соответствии со стандартными сроками согласно процессуальным правилам КАФ. Слушание состоится за закрытыми дверями. После слушания коллегия КАФ начнёт своё обсуждение.

Напомним, в компенсированное ко второму тайму время при счёте 1:0 в пользу Сенегала арбитр назначил пенальти в ворота сенегальцев. В знак протеста игроки сборной Сенегала покинули поле и вернулись лишь после уговоров форварда Садио Мане. Марокканец Браим Диас на 90+24-й минуте пробил «паненкой» и не реализовал пенальти. Победу, которая позже была отменена, одержал Сенегал (1:0).