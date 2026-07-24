Названа команда с наибольшим количеством ударов в прошлом сезоне РПЛ. Это не «Зенит»

Стала известна команда, которая нанесла наибольшее количество ударов в створ ворот соперника по ходу игр прошлого сезона Российской Премьер-Лиги. Это «Локомотив», чьи футболисты нанесли 156 таких ударов. На втором месте оказалось московское «Динамо» (148), на третьем — «Зенит» (146). Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

Чемпионом России по итогам прошлого сезона стал «Зенит». Второе место занял «Краснодар», а тройку лидеров замкнул московский «Локомотив».

Фото: Сайт РПЛ

Новый сезон Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги стартует сегодня, 24 июля, матчем между московским ЦСКА и калининградской «Балтикой». Игра начнётся в 20:00 мск и пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)».