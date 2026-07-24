Владимир Быстров поделился ожиданиями от чемпионской гонки в предстоящем сезоне РПЛ

Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров поделился ожиданиями от чемпионской гонки в предстоящем сезоне Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. Новый сезон РПЛ стартует сезона, 24 июля, матчем ЦСКА — «Балтика». Действующий чемпион России — «Зенит».

«Посмотрим, кто лучше подготовился к сезону. Всем по силам побороться за чемпионство, но игру команд мы пока не видели. «Спартак»? Тут всё может быть, это же «Спартак».

Про команды, которые могут вылететь, вообще нет смысла говорить. Важно знать, у кого какие задачи и кто как усилился. А здесь пока тихо», — сказал Быстров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.