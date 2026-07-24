«Кайрат» объявил о переносе матча Лиги чемпионов из-за концерта Канье Уэста в Алма-Ате

«Кайрат» объявил о переносе домашнего матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА из-за концерта репера Канье Уэста в Алма-Ате. Об этом сообщила пресс-служба казахстанской команды.

«В связи с проведением 14 августа концерта Канье Уэста на Центральном стадионе города Алма-Аты, который приходится на период проведения домашнего матча третьего квалификационного раунда еврокубков, домашняя арена ФК «Кайрат» будет недоступна для организации и проведения встречи.

Учитывая сложившиеся обстоятельства и плотный календарь еврокубкового противостояния, клуб обратился в УЕФА с просьбой о переносе места проведения потенциального домашнего матча третьего квалификационного раунда. По итогам рассмотрения данного обращения проведение встречи было согласовано в городе Туркестан на стадионе «Туркестан Арена».

Информация о дате и времени проведения матча, а также старте продажи билетов будет опубликована дополнительно, после определения дальнейшего еврокубкового пути команды», — говорится в сообщении пресс-службы «Кайрата» в телеграм-канале.

В первом квалификационном раунде Лиги чемпионов сезона-2026/2027 «Кайрат» в двух матчах оказался сильнее черногорского клуба «Сутьеска» (2:1, 2:0). В первой игре второго отборочного раунда казахстанцы проиграли кипрской «Омонии» (0:1). Ответная встреча состоится в среду, 29 июля. Победитель выйдет в третий квалификационный раунд.