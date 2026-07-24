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Юрген Клопп высказался об амбициях сборной Германии под своим руководством

Юрген Клопп высказался об амбициях сборной Германии под своим руководством
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Новый главный тренер сборной Германии Юрген Клопп высказался об амбициях и целях национальной команды после своего назначения.

«Успех — это то, насколько хорошо вы играете по сравнению с ожиданиями. Когда в Германии спрашивают: так ли мы хороши, как Франция? И ответ — нет, это неправда. Вопрос должен звучать так: есть ли у нас такие игроки, как Дембеле, Мбаппе, Дуэ, Баркола? Ответ — нет. Но мы всё равно можем их обыграть. Неважно, как играет Франция, Испания, Аргентина. Самое важное — посмотреть на себя и на то, как играем в футбол. Мы сейчас не номер один в мире, это правда. В рейтинге нас опережают 11 стран, но мы должны сделать так, чтобы победить их, благодаря тому, как играем в футбол», — цитирует Клоппа Sky Sport Germany.

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