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РФС снял с «Крыльев Советов» трансферный запрет из-за долга перед «Зенитом»

РФС снял с «Крыльев Советов» трансферный запрет из-за долга перед «Зенитом»
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Пресс-служба самарских «Крыльев Советов» сообщила, что Российский футбольный союз снял с клуба запрет на регистрацию футболистов. Ограничения были наложены на «Крылья» из-за долга перед санкт-петербургским «Зенитом» за трансфер нападающего Ивана Сергеева.

«РФС снял с ПФК «Крылья Советов» запрет на регистрацию игроков. Наш клуб погасил существовавшую задолженность перед ФК «Зенит», из-за которой были наложены ограничения. Теперь «Крылья Советов» имеют право снова регистрировать новых футболистов», — сказано в сообщении пресс-службы «Крыльев».

Сергеев перешёл в «Крылья Советов» из «Зенита» в 2024-м. Сейчас форвард выступает за московское «Динамо».

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