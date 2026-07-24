Леандро Паредес отреагировал на информацию, что он играл на ЧМ-2026 с переломом ребра

Полузащитник сборной Аргентины Леандро Паредес отреагировал на информацию, что он играл на чемпионате мира — 2026 с переломом ребра. Об этом сообщало издание Bolavip, подчёркивая, что именно это повреждение помешало экс-футболисту «Зенита» выйти на поле с первых минут в финале с Испанией (0:1).

«Первые дни на чемпионате мира были тяжёлыми, потому что у меня была небольшая трещина в ребре, но ничего, сейчас мне уже лучше. Это были первые дни турнира, после матча с Египтом я лечился противовоспалительными препаратами и всяким таким. Это было нужно, чтобы я мог продержаться как можно дольше, к счастью, всё прошло неплохо», — приводит слова Паредеса Ole.