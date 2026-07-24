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Тренер «Манчестер Сити» Мареска высказался о Родри на фоне слухов об интересе «Реала»

Тренер «Манчестер Сити» Мареска высказался о Родри на фоне слухов об интересе «Реала»
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Главный тренер «Манчестер Сити» Энцо Мареска отреагировал на слухи об интересе мадридского «Реала» к полузащитнику сборной Испании Родри. Ранее сообщалось, что «горожане» хотят сохранить игрока и заключить с ним новый контракт.

«Вокруг больших игроков всегда ходят слухи. Меня это не беспокоит; это нормально. Они выиграли чемпионат мира, и он был лучшим игроком. Любой тренер хотел бы видеть Родри в своей команде, потому что это игрок высшего уровня.

Сейчас ему предстоит операция в понедельник, после чего ему нужен отдых и восстановление. Затем он вернётся к нам», — приводит слова Мареcки Sky Sports.

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