Владислав Радимов высказал мнение, мог бы Артём Дзюба продолжить карьеру в «Спартаке»

Бывший футболист и тренер «Зенита» Владислав Радимов высказал мнение, мог ли бы нападающий Артём Дзюба продолжить карьеру в московском «Спартаке». Летом форвард покинул тольяттинский «Акрон» на правах свободного агента.

«Дзюба мог бы прийти на место Заболотного и выходить на замену. Но мы же понимаем, что Дзюба на скамейке запасных — это совсем нелояльная история. Все это знают, думаю, руководство тоже. Рискнут ли они взять Дзюбу? Вполне вероятно, выходя со скамейки запасных, он сможет забить несколько голов. Но мы уже видели много подобных случаев. Помните приход Кокорина в «Спартак»? Чем всё закончилось? Ничем. Или Широков — из той же серии», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».