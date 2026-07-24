15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Владислав Радимов высказал мнение, мог бы Артём Дзюба продолжить карьеру в «Спартаке»

Владислав Радимов высказал мнение, мог бы Артём Дзюба продолжить карьеру в «Спартаке»
Комментарии

Бывший футболист и тренер «Зенита» Владислав Радимов высказал мнение, мог ли бы нападающий Артём Дзюба продолжить карьеру в московском «Спартаке». Летом форвард покинул тольяттинский «Акрон» на правах свободного агента.

«Дзюба мог бы прийти на место Заболотного и выходить на замену. Но мы же понимаем, что Дзюба на скамейке запасных — это совсем нелояльная история. Все это знают, думаю, руководство тоже. Рискнут ли они взять Дзюбу? Вполне вероятно, выходя со скамейки запасных, он сможет забить несколько голов. Но мы уже видели много подобных случаев. Помните приход Кокорина в «Спартак»? Чем всё закончилось? Ничем. Или Широков — из той же серии», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Материалы по теме
Радимов назвал нападающего «Зенита», который подошёл бы «Спартаку»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android