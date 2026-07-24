Капитан «Локомотива» Митрюшкин высказался перед игрой с «Ахматом» в 1-м туре РПЛ

Голкипер и капитан московского «Локомотива» Антон Митрюшкин поделился ожиданиями от матча 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 с грозненским «Ахматом». Встреча пройдёт в воскресенье, 26 июля, на стадионе «РЖД Арена» в Москве.

— Что скажешь об «Ахмате»?

— Крепкая команда, которая усилилась, у которой есть задачи. С ними всегда тяжело играть. Все знают, что у них команда боевая. Будет тяжело. Настрой у нас хороший. Задача только одна — начать сезон уверенно и с побед.

— Насколько приятно начинать дома в первом матче?

— Конечно, это важно. Ждём вас на стадионе, красно-зелёные! Нам нужна ваша поддержка обязательно, — приводит слова Митрюшкина официальный сайт «Локомотива».