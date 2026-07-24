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Капитан «Локомотива» Митрюшкин высказался перед игрой с «Ахматом» в 1-м туре РПЛ

Капитан «Локомотива» Митрюшкин высказался перед игрой с «Ахматом» в 1-м туре РПЛ
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Голкипер и капитан московского «Локомотива» Антон Митрюшкин поделился ожиданиями от матча 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 с грозненским «Ахматом». Встреча пройдёт в воскресенье, 26 июля, на стадионе «РЖД Арена» в Москве.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
26 июля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Ахмат
Грозный
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Что скажешь об «Ахмате»?
— Крепкая команда, которая усилилась, у которой есть задачи. С ними всегда тяжело играть. Все знают, что у них команда боевая. Будет тяжело. Настрой у нас хороший. Задача только одна — начать сезон уверенно и с побед.

— Насколько приятно начинать дома в первом матче?
— Конечно, это важно. Ждём вас на стадионе, красно-зелёные! Нам нужна ваша поддержка обязательно, — приводит слова Митрюшкина официальный сайт «Локомотива».

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