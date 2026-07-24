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Паредес: думаю, Месси принял решение, что финал ЧМ-2026 — последний его матч за Аргентину

Паредес: думаю, Месси принял решение, что финал ЧМ-2026 — последний его матч за Аргентину
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Полузащитник сборной Аргентины Леандро Паредес поделился мнением о будущем капитана «альбиселесте» Лионеля Месси после чемпионата мира — 2026, где команда дошла до финала.

«Думаю, Месси принял решение, что финал чемпионата мира станет его последним матчем за сборную. Надеюсь, что это не так. Надеюсь, он продолжит играть.

Многим из нас придётся задуматься, продолжать ли играть за сборную или нет. Будет очень сложно поддерживать этот уровень и обеспечивать функционирование команды как сейчас. Нужно принимать эти решения спокойно», — приводит слова Паредеса All About Argentina на странице в социальной сети X.

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