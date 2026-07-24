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Френки де Йонг может избежать пропуска пять-шесть месяцев из-за травмы — Рахман

Френки де Йонг может избежать пропуска пять-шесть месяцев из-за травмы — Рахман
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Полузащитник «Барселоны» и сборной Нидерландов Френки де Йонг пропустит пять-шесть месяцев из-за разрыва внутренней боковой связки колена при условии, если согласится сделать операцию. Об этом сообщает журналист Решад Рахман на странице в социальной сети X.

По информации источника, на текущий момент в каталонском клубе не рассматривают вариант с операцией. Де Йонг проходит новый курс лечения, из-за которого он может пропустить несколько недель, а не месяцев.

Футболист получил травму во время чемпионата мира 2026 года.

В минувшем сезоне де Йонг принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

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