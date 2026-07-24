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Капитан «Локомотива» Митрюшкин оценил свою форму перед стартом нового сезона РПЛ

Капитан «Локомотива» Митрюшкин оценил свою форму перед стартом нового сезона РПЛ
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Голкипер и капитан московского «Локомотива» Антон Митрюшкин оценил свою физическую форму перед матчем 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 с грозненским «Ахматом». Встреча пройдёт в воскресенье, 26 июля, на стадионе «РЖД Арена» в Москве.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
26 июля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Ахмат
Грозный
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Как оценишь свою физическую форму?
— Сейчас трудно сказать. Играли товарищеские матчи. Тут у полевых футболистов надо спрашивать, у вратарей немного по-другому. В целом, всё хорошо, — приводит слова Митрюшкина официальный сайт «Локомотива».

В товарищеских матчах перед стартом нового сезона РПЛ Митрюшкин провёл за «Локомотив» 10 матчей, в которых пропустил четыре гола и семь раз отыграл «на ноль».

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