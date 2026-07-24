«Фенербахче» намерен усилиться нападающим «Милана» Леау — Corriere dello Sport

«Фенербахче» хочет приобрести нападающего «Милана» и сборной Португалии Рафаэла Леау. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

Ожидается, что представители турецкого клуба встретятся с окружением футболиста в ближайшее время. «Россонери» хотят получить за игрока € 50-60 млн, чтобы использовать эти средства для обновления состава команды. Леау ещё не принял решения относительно предложения «Фенербахче», поскольку надеется, что у него появятся варианты в АПЛ и Ла Лиге. Отмечается, что «Галатасарай» тоже работает над трансфером португальца.

В минувшем клубном сезоне Леау принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.