РПЛ на пять часов перенесла время начала матча 1-го тура «Оренбург» – «Ростов»

Альфа-Банк Российская Премьер-Лига в телеграм-канале проинформировала о переносе времени начала матча 1-го тура соревнования «Оренбург» — «Ростов» (26 июля) с 14:30 мск на 19:30 мск.

«Матч «Оренбург» — «Ростов» начнётся в 19:30 мск (21:30 по местному).

Российская Премьер-Лига внесла изменение в расписание 1-го тура Альфа-Банк РПЛ сезона-2026/2027. По решению президента РПЛ и с учётом мнения основного вещателя изменено время начала матча «Оренбург» — «Ростов» в связи с прогнозом экстремально высоких температур в Оренбурге днём 26 июля», — написано в сообщении РПЛ.

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