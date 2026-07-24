Онлайн-кинотеатр и футбольный клуб объявили о продлении стратегического сотрудничества. В сезоне-2026/2027 Okko станет премиальным партнёром клуба в категории «Онлайн-кинотеатр».

Партнёрство будет расширено сразу по нескольким направлениям. Болельщиков ждут программа лояльности с новыми привилегиями, эксклюзивный контент из жизни команды, активности на «Лукойл Арене» и выпуск уникального клубного мерча.

Развитие цифровых сервисов выделено в качестве одного из ключевых направлений сотрудничества. Okko обеспечит более глубокую интеграцию своих продуктов в клубную программу лояльности, предоставив её участникам дополнительные возможности. Кроме того, в приложении и на платформе онлайн-кинотеатра будет существенно увеличен объём эксклюзивного контента о внутренней жизни команды. Игроки «Спартака» примут участие в работе студий сервиса и выступят экспертами при освещении крупнейших футбольных событий.

Помимо взаимодействия с болельщиками, в том числе интерактивов с использованием технологий искусственного интеллекта, Okko и клуб проведут серию совместных проектов, розыгрышей и специальных мероприятий. Планируются просмотры ключевых еврокубковых матчей «Спартака» с легендарными игроками и известными болельщиками команды.

Okko и «Спартак» расширяют стратегическое партнёрство Фото: Предоставлено Okko

Также стороны расширят линейку совместного мерча. Стороны продолжат выпуск новых капсульных коллекций для болельщиков после дебюта со специальным джерси в прошлом сезоне.

Продление сотрудничества прокомментировал директор по маркетингу Okko Сергей Костров: «В прошлом сезоне сотрудничество Okko и «Спартака» вышло далеко за рамки привычного спонсорства. Мы увидели, насколько важно для болельщиков оставаться рядом с любимым клубом не только в момент матча, но и каждый день. Поэтому в новом сезоне расширяем сотрудничество, чтобы предложить поклонникам клуба больше эксклюзивного контента, цифровых сервисов, совместных проектов и ярких впечатлений».

Ожиданиями от пролонгации договора поделился и заместитель генерального директора по коммерции и развитию «Спартака» Вячеслав Соловьёв: «Мы рады продолжить сотрудничество с одним из ключевых партнёров. Для нас это возможность создавать ещё более масштабные проекты на стыке кино и спорта. В прошлом сезоне наше совместное джерси было продано почти полностью всего за две недели, мы справедливо считаем, что коллаборация оказалась успешной. Верим, в новом сезоне наше взаимодействие будет ещё громче и ярче».