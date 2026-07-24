В «Боруссии» Дортмунд отреагировали на назначение Юргена Клоппа в сборную Германии

Пресс-служба дортмундской «Боруссии» отреагировала на назначение бывшего наставника команды Юргена Клоппа на пост главного тренера сборной Германии. В штаб немецкого наставника также вошёл экс-футболист «шмелей» Свен Бендер.

«Успехов вам, ребята!» — сообщает аккаунт «Боруссии» в социальной сети X.

В минувшем сезоне Бендер возглавлял «Унтерхахинг» из региональной лиги Германии. Последним местом работы Юргена Клоппа в роли главного тренера был «Ливерпуль». После этого он работал в структуре «Ред Булл» на руководящей должности. Срок соглашения специалиста с национальной командой будет рассчитан до 2030 года.