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«Манчестер Сити» нашёл возможную замену Родри в «Барселоне» — Sport.es

«Манчестер Сити» нашёл возможную замену Родри в «Барселоне» — Sport.es
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Полузащитник «Барселоны» Марк Берналь может продолжить карьеру в «Манчестер Сити». Об этом сообщает Sport.es.

Отмечается, что интерес «горожан» к Берналю продиктован возможной необходимостью заменить Родри, если тот покинет команду. Другие клубы АПЛ также интересуются хавбеком.

Берналь является воспитанником академии «Барселоны». В минувшем сезоне он принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно порталу Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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